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НовостиЗдоровье9 января 2023 4:29

В Челябинской области 807 человек лечатся от коронавируса

В Челябинской области 23 человека за день заболели коронавирусом
Елена КОЛЧИНА
Заболеваемость в регионе снизилась по сравнению с декабрем, но все же не сошла на нет

Заболеваемость в регионе снизилась по сравнению с декабрем, но все же не сошла на нет

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 23 новых случая коронавируса — на один больше, чем накануне. Среди новых заболевших один школьник.

По данным регионального министерства здравоохранения к 9 января, лечиться от Covid-19 продолжают 807 южноуральцев. За сутки от коронавируса никто не умер.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 396 628 жителей Челябинской области.

Медики считают, что в снижение заболеваемости в январе внесли вклад школьные каникулы. В этом году они фактически закончатся позже обычного. 9 января, как планировали, дети не вышли на учебу: помешал сильный мороз.

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