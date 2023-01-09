В Челябинске причиной массового заражения гепатитом А стала продукция двух кафе

Эксперты взяли пробы еды и воды в заведениях Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роспотребнадзор выяснил причины массового заражения гепатитом А в Челябинске. Как и предполагалось, все дело в продукции кафе, где обедали пострадавшие. Вот только заведений оказалось целых два.

Сотрудники Роспотребнадзора нашли множество нарушений в кафе, персонал уже отстранили от работы — их тоже проверяют на наличие вируса гепатита А. Кроме этого, эксперты взяли пробы еды и воды.

— На данных предприятиях организован комплекс противоэпидемических мероприятий, том числе проведена заключительная дезинфекция, — добавили в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

Напомним, в новогодние праздники сразу восемь человек госпитализировали с гепатитом А. Оказалось, что все они обедали в кафе на улице Энтузиастов еще до Нового года. Затем у челябинцев появились первые симптомы заболевания, теперь их состояние оценивают как среднетяжелое.

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