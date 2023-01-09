В Челябинске «Галактику развлечений» выставят на продажу за 265 млн рублей

"Галактика развлечений". Фото: google.com/maps

В Челябинске на торги планируют выставить комплекс «Галактика развлечений».

Дом №16 по Комсомольскому проспекту, в котором находится развлекательный комплекс, а также земельный участок площадью 14 тыс. квадратных метров, оценили в 265 млн рублей. Данные об этом опубликованы на портале «Федресурс».

Имущество ООО «Реси» продают за долги. Минувшим летом арбитражный суд начал процедуру банкротства в отношении компании-собственника «Галактики развлечений». Требования о банкротстве выдвинул «Межтопэнергобанк», долг «Реси» перед которым превышает 25 млн рублей. В залоге у банка сейчас находятся сауна «Галактики развлечений» и земельный участок под комплексом.

По условиям торгов, если с первой попытки продать здание и землю не выйдет, аукцион повторят, но стартовую цену при этом снизят на 10%.

Помимо сауны в «Галактике развлечений» есть ночной клуб с концертной площадкой, боулинг, гостиница, караоке-бар и другие развлекательные площадки. Осенью 2021 года комплекс решили частично закрывали, чтобы провести капремонт и кардинально изменить концепцию заведения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru