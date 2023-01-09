На ТНТ вышел сериал про школьный буллинг от южноуральцев

Фото: hornews.com

Креативный продюсер Дмитрий Пермяков, уроженец Магнитогорска, подготовил для ТНТ сериал «Стрим», по сюжету которого подросток, устав от буллинга в школе, начинает ходить на занятия с камерой, которая постоянно транслирует видео в интернет. Об этом пишет издание hornews.com.

—Думаю, что никто не миновал прессинга в том или ином виде. Но наш герой находит из ситуации оригинальный и довольно смелый выход. Главное, что им движет — это чувство справедливости, он никогда не прикрывает камеру, хочет, чтобы всё было честно, — цитирует Пермякова издание.

При этом Пермяков не единственный южнуралец, который работал над сериалом. Помимо Вячеслва Дусмухаметова, который продюсирует большинство проектов ТНТ, режиссером «Стрима» стал другой магнитогорец Рустам Ильясов, который до этого занимался сериалом «Трудные подростки».

Ранее стало известно, что на базе муниципальной «Спортивной школы ЧТЗ» откроется отделение компьютерного спорта. Одним из главных условий приема станут тесты по физподготовке.

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