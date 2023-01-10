В Челябинске обсудят проект нового здания для областного Арбитражного суда на северо-западе

В этом здании не хватает места для Арбитражного суда, нет столовой. мало лифтов. Фото: Фото: chel.arbitr.ru

В Челябинске пройдут публичные слушания по проекту строительства нового здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области за 40 млн рублей на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Краснознаменной неподалеку от «Ленты». На слушаниях обсудят отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Впервые о строительстве нового здания заговорили весной 2021 году, когда был объявлен тендер на поиск подрядчика для строительства здания. В мае госконтракт заключили с ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» г. Москва. Как сообщали в пресс-службе Арбитражного суда Челябинской области, здание площадью почти 15 тыс. кв. метров будет построено по федеральной программе «Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы».

В суде тогда уточняли, что в старом здании на площади Революции нет необходимого количество залов судебных заседаний, нет возможности разделить здания суда на общественные и служебные зоны, площади не хватает для аппарата судей и хранения документов, а также нет столовой, помещений для отдыха и ожидания, не хватает туалетов, лифтов и пр. Новое здание будет находиться на берегу реки Миасс.

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