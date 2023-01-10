Пять школ Челябинской области попали в рейтинг лучших образовательных учреждений России

В рейтинге оказались четыре школы из Челябинска и одна из Магнитогорска Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пять школ Челябинской области попали в топ-200 лучших учебных заведений страны. Критериями для отбора стали успехи учеников в математике и естественных науках по результатам олимпиад. Рейтинг был составлен образовательным центром «Сириус».

В списке оказались четыре школы из Челябинска и одна из Магнитогорска:

— физико-математический лицей № 31 Челябинска;

— гимназия № 80 Челябинска;

— Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей;

— лицей № 97 Челябинска;

— школа №5 Магнитогорска.

Напомним, в прошлом году рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) назвало топ-100 лучших школ России. В списке оказались пять учебных заведений Челябинской области.

Ранее выпускник челябинского областного многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей рассказал «Комсомолке», почему талантливая молодежь остается в Челябинске.

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