Пять школ Челябинской области попали в рейтинг лучших образовательных учреждений России

В рейтинге оказались четыре школы из Челябинска и одна из Магнитогорска
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Пять школ Челябинской области попали в топ-200 лучших учебных заведений страны. Критериями для отбора стали успехи учеников в математике и естественных науках по результатам олимпиад. Рейтинг был составлен образовательным центром «Сириус».
В списке оказались четыре школы из Челябинска и одна из Магнитогорска:
— физико-математический лицей № 31 Челябинска;
— гимназия № 80 Челябинска;
— Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей;
— лицей № 97 Челябинска;
— школа №5 Магнитогорска.
Напомним, в прошлом году рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) назвало топ-100 лучших школ России. В списке оказались пять учебных заведений Челябинской области.
Ранее выпускник челябинского областного многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей рассказал «Комсомолке», почему талантливая молодежь остается в Челябинске.
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