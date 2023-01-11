ГИБДД Челябинска предупредили о перебоях в работе своих подразделений

Челябинцев просят обратиться в подразделения в других районах области Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИБДД Челябинска предупредили о перебоях в работе подразделения на Харлова, 20. Как уточнили в ведомстве, 11 января из-за технических неполадок челябинцам не смогут оказать некоторые услуги.

— В подразделении не будут приниматься теоретические экзамены по ПДД, количество рабочих мест по выдаче водительских удостоверений и регистрации транспортных средств будет сокращено, — объяснили в пресс-службе городского ГИБДД.

Специалисты работают над устранением неполадок. В случае, если услуги ведомства срочно необходимы, то в ГИБДД предлагают обратиться в другие подразделения. Они расположены на Университетской набережной в Челябинске, а также в Сосновском, Красноармейском, Коркинском районах и в Копейске.

Ранее стало известно, что в Челябинске утвердили планы по строительству новой трамвайной линии. Рельсы хотят проложить от железнодорожного вокзала по улице Дзержинского до улицы Гагарина.

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