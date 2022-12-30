От 6 до 14 процентов: в Челябинской области с января повышают размеры социальных выплат

Сильнее всего вырастет региональный маткапитал Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

С 1 января 2023 года в Челябинской области вырастут суммы региональных пособий. Об этом сообщают в региональном министерстве соцотношений.

Сильнее всего, на 14% увеличится размер областного материнского капитала. Он будет равняться 123 302 рублям.

На 6% увеличатся все региональные выплаты на детей. Например, обычное пособие на ребенка составит 352 рубля. А единовременное пособие при рождении ребенка будет равняться 6 360 рублям. Вознаграждение за воспитание приемного ребенка с начала 2023 года составит 6276 рублей 44 копейки.

Также на 6% с начала января вырастут пособия для ветеранов труда и военной службы, тружеников тыла, реабилитированных и пострадавших от политических репрессий, детей погибших участников Великой Отечественной войны, а также южноуральцев, ухаживающих за пожилыми и инвалидами в приемной семье.

На 6% подняли и ежемесячную выплату для сельских специалистов. В 2023 году она составит 1 668 рублей.

Напомним, с 1 января в Челябинской области вырастут взносы на капремонт. А уже с 1 декабря подняли тарифы на услуги ЖКХ.

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