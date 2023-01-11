В Челябинске проведут реновацию строительного рынка «Молоток» на Братьев Кашириных

Фото: google.ru/maps

В Челябинске собираются перестроить рынок «Молоток». Он расположен между улицами Братьев Кашириных, Краснознаменной, Косарева и Партизанской.

Распоряжение заключить договор о комплексном развитии территории подписала мэр Челябинска Наталья Котова.

— До конца января ООО «Техника», владеющая строительным комплексом, подпишет договор с администрацией Челябинска, — уточнили в администрации Калининского района.

Переустраивать строительный рынок будут по инициативе собственника. Площадь участка, который отдают под развитие, — 0,6 гектара. По данным публичной кадастровой карты, на территории разрешено закончить строительство техно-торгового центра.

Напомним, в ноябре в Челябинске прошли публичные слушания по реновации соседнего Каширского рынка. На площадке собираются возвести дома высотой от 7 до 23 этажей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.