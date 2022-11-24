Вместо овощного склада — детский сад: челябинцам объяснили плюсы реновации Каширинского рынка

Представитель застройщика была готова к дискуссии с жителями Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске прошли публичные слушания по проекту планировки территории на месте Каширинского рынка. Речь идет об участке в границах улиц Братьев Кашириных, Игнатия Вандышева, Ижевской и гаражного кооператива «Таганай». Часть этой территории отдали под реновацию компании «Тригор и К», связанной с известным в городе застройщиком — «Голос.Девелопмент» (бывший «Легион»).

Застройка по проекту Комплексного развития территорий (КРТ) вызвала даже больше обсуждений, чем строительство ветки метротрама через мост в Ленинский район с расширением улицы Дзержинского.

На месте Каширинского рынка «Голос.Девелопмент» планирует построить четыре дома и школу Фото: Ирина ФАДЮШИНА

На публичные слушания в Дом архитектора пришли жители соседних домов, а также депутаты, представители расположенных по соседству организаций и гаражей. К будущему микрорайону возникло множество вопросов. Жители пожаловались, что уже сейчас люди не могут прикрепиться к ближайшей поликлинике, подняли вопрос с детскими садами, а также с загруженностью дорог и транспорта. Что же будет, когда сдадут все дома? У жителей улицы Игнатия Вандышева возник вопрос, не будут ли новые многоэтажки загораживать солнечный свет. Также горожане указали, что границы будущей застройки выходят за пределы комплексного развития территории.

— Это уплотнительная застройка! Какую комфортную среду мы получим? — возмущались жители как перед началом, так и в ходе слушаний.

Много вопросов по проекту было у депутата Калининского райсовета Анны Мадаминовой Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Общая площадь территории в границах проектирования составляет 19,3 Га. Предполагается размещение 7 многоэтажных домов различной этажности от 7 до 23 этажей, детского сада на 230 мест, школы на 1500 мест, — рассказала руководитель архитектурного отдела «Голос.Проект» Елена Орлова. — По обеспеченности местами в детских садах мы соответствуем нормативам: требуется 296 мест, проектом предусмотрено 300 (230 — в отдельно стоящем детском саду и 70 — во встроенном). В школах требуется — 713, проектом предусмотрено строительство школы на 1500 мест.

Для машин будет задействовала существующая многоуровневая стоянка на 500 мест, а также построены подземные на 749 и плоскостные на 785 мест.

Было заметно, что проектировщик хорошо подготовилась к общению в жителями — она часто апеллировала к цифрами и нормативам.

— Да, есть превышения по коэффициенту плотности. Но коэффициент плотности на зону не превышает 1,6, что регламентировано правилами землепользования и застройки. Это проверялось. Соседний участок – всего 0,8, – рассказала Елена Орлова. — Если в проекте будут нарушения, на это укажет госэкспертиза.

«Голос.Девелопмент» построит четыре дома и детский сад. На проекте они слева Фото: Кирилл САДЫКОВ

Касаемо медицинской доступности, представители фирмы-проектировщика рассказали, что будет врачебный кабинет на 89 посещений за смену, общей площадью 1000 кв. м. Правда, не смогли уточнить, какие там будут специалисты и будет ли он бесплатным.

— Застройщик только в прошлую пятницу сделал запрос в Министерство здравоохранения и, конечно, к моменту презентации проекта не получил ответ, — отметила депутат Калининского райсовета Анна Мадаминова.

Обстановку попытался разрядить Владимир Шамне, буквально вчера назначенный и. о. главы Калининского района.

— Проекты КРТ для того и делается, чтобы такие территории преображались, чтобы появились новые социальные объекты. Здесь предусмотрено строительство детского сада и школы. Также на Вандышева запроектирован и будет строиться еще один детский сад, — отметил Владимир Шамне. — Дорога расширяется именно под общественный транспорт. Маршрутки, которые есть — это безобразие. Все прекрасно знают, что идет транспортная реформа, закупаются новые автобусы, ситуация будут улучшаться. Первая линия Братьев Кашириных будет преображаться.

Владимир Шамне, накануне возглавивший район, поддержал проект и ответил жителям Фото: Кирилл САДЫКОВ

Проект планировки территории рекомендовали направить на комиссию. Если документы утвердят, строительство первого дома начнется в мае.

Первый дом будет переменной этажности: 7, 9 и 23 этажа. Главный архитектор проекта Владимир Болотов также уточнил, что территория вдоль улицы Игнатия Вандышева к «Голос.Девелопмент» не относится, и кто будет заниматься этими домами, пока не ясно. Не исключено, что дома, которые построят там, будут другой этажности.

Проектировщики отвечали на вопросы жителей и журналистов даже после окончания слушаний Фото: Кирилл САДЫКОВ

Всю критику жителей отразили в протоколе публичных слушаний. В дальнейшем проект рассмотрят на комиссии, где его либо одобрят, либо отправят на доработку.

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