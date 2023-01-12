Феминистки повесили растяжку против запрета абортов в центре Челябинска

Такая растяжка появилась на улице Кирова. Фото: соцсети

На мосту в центре Челябинска появилась растяжка против запрета абортов. Сюда ее повесили южноуральские феминистки в ночь на 11 января. Женщин возмутила инициатива сенатора Маргариты Павловой — перед Новым годом она выступила за полный запрет абортов а России.

Активистки считают, что такой закон ограничит права женщин. По их словам, делать аборт — значит, распоряжаться своим телом, и ничего общего с убийством этот процесс не имеет. Впрочем, растяжка провисела недолго, в память о ней осталась лишь фотография в социальных сетях.

Это уже не первая акция, которую устраивают челябинские феминистки. Ранее они распространяли листовки, призывающие женщин бороться за свои права. Мы пообщались с лидером активисток, и вот, что она рассказывает об ущемлении женщин и домашнем насилии.

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