МРЭО ГИБДД на Харлова в Челябинске после сбоя вернулся к прежнему режиму работы

О неполадках челябинцев уведомили заранее
Фото: Алексей БУЛАТОВ
МРЭО ГИБДД Челябинска на улице Харлова, 20 вернулся в штатный режим работы. Все технические неполадки, которые наблюдались ранее, были устранены. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
— Сейчас все неисправности устранены. Принятие теоретических экзамены по ПДД, выдача водительских удостоверений и регистрация транспортных средств осуществляется в штатном режиме, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Напомним, о технических сбоях предупредили заранее. Челябинцам предложили обращаться в другие подразделения, если услуги ведомства были срочно необходимы.
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