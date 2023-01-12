В Челябинске на месте бывшего профилактория появится новый ЖК

Ранее проект одобрили на публичных слушаниях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске на улице Лесопарковой появится новый жилой комплекс. Он будет возведен на территории бывшего профилактория у городского бора.

— Заключить с ООО «Солнечное» договор о комплексном развитии территории площадью 2,2739 га по инициативе правообладателя земельных объектов недвижимого имущества, расположенных на пересечении улиц Лесопарковой и Худякова, — указано в документе на сайте мэрии.

Ранее проект жилого комплекса был одобрен на публичных слушаниях в сентябре 2022 года. Строительством ЖК займется компания ООО «Солнечное».

Ранее стало известно, что в Челябинске будет проведена реновация на территории рынка «Молоток». Он расположен между улицами Братьев Кашириных, Краснознаменной, Косарева и Партизанской.

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