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НовостиОбщество11 января 2023 23:35

В Челябинске на месте бывшего профилактория появится новый ЖК

Суммарная площадь комплекса составит 22 тысяч квадратных метров
Андрей МОСКВИЧЕВ
Ранее проект одобрили на публичных слушаниях

Ранее проект одобрили на публичных слушаниях

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске на улице Лесопарковой появится новый жилой комплекс. Он будет возведен на территории бывшего профилактория у городского бора.

— Заключить с ООО «Солнечное» договор о комплексном развитии территории площадью 2,2739 га по инициативе правообладателя земельных объектов недвижимого имущества, расположенных на пересечении улиц Лесопарковой и Худякова, — указано в документе на сайте мэрии.

Ранее проект жилого комплекса был одобрен на публичных слушаниях в сентябре 2022 года. Строительством ЖК займется компания ООО «Солнечное».

Ранее стало известно, что в Челябинске будет проведена реновация на территории рынка «Молоток». Он расположен между улицами Братьев Кашириных, Краснознаменной, Косарева и Партизанской.

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