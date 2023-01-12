«Привносит яркий красный цвет»: главный архитектор выразил мнение о лавочках-гробах в центре Челябинска

Цвет лавочки привносит яркий красный цвет

Челябинск постепенно «выходит из сумрака»: в городе ставят светящиеся арт-объекты, подсвечивают здания и мосты. А внимательные горожане следят, чтобы все было красиво.

Во время эфира на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) у главного архитектора города спросили: почему где-то свет холодный, где-то теплый.

— Температура света зависит от типологии зданий. Если мы имеем дело с исторической архитектурой — сталинки и ранее — исключительно теплый. Если здания современные, там допускается и белый, — ответил Павел Крутопалов.

Он отметил, что «зачесать все под одну расческу» — тоже не хорошо.

— Белый может подчеркивать желтый и наоборот. Тут нужно просто говорить о сценариях. Важно, чтобы подсветка была продумана. Это все отражено в дизайн-коде освещения.

Между тем, уже второй год горожан пугают красные лавочки, которые челябинцы уже прозвали гробами. В прошлом году их установили на Алом поле, в этом году они появились на улице Свободы.

— Это элемент иллюминации, тактический урбанизм. Мы в любой момент готовы ее перенести, — отметил Павел Крутолапов, добавив, что зимой и так не хватает красок. — Пришло на помощь само название «Алое поле». Соответствующий цвет лавки привносит яркий красный цвет.

На Алом поле красные лавочки поставили прошлой зимой как часть новогодней иллюминации. Тогда глава района прокомментировал, что если горожане оценят, их могут оставит и после праздников.

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