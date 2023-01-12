Деньги от взяток пришлось отдать государству: у бывшего вице-мэра Магнитогорска отобрали 2,4 млн рублей

Валерий Измалков. Фото: Народный контроль/vk.com

В Челябинской области вынесли приговор бывшему замглавы Магнитогорска Валерию Измалкову. Экс-чиновника признали виновным в получении взяток на 2,35 млн рублей.

Как сообщили в региональной прокуратуре, Валерию Измалкову назначили в качестве наказания 4 года и 1 месяц заключения в колонии общего режима. Бывшему вице-мэру также на три года запретили работать в органах власти.

Во время расследования арестовали имущество экс-чиновника стоимостью более 15 млн рублей. Из этой суммы в пользу государства конфисковали все полученные взятки — 2,35 млн рублей.

Напомним, Валерий Измалков в 2014-2016 годах «работал» с посредницей, которая приносила ему деньги от бизнесменов. За плату вице-мэр помогал предпринимателям получить права на земельные участки в Магнитогорске.

— Уголовное дело в отношении посредницы в передаче взятки в настоящее время рассматривается районным судом, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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