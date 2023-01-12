В Челябинске благоустроят полуразрушенный сквер с «часовней» на улице Южноуральской

Сквер построили около 15 лет назад. Фото: google.ru/maps

В Челябинске сквер вблизи дома №13 на улице Южноуральской благоустроят в 2023 году. Об этом рассказал глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов.

— Сквер, он со временем пришел в запустение. Мы сделаем его новым интересным и современным — то, о чем просят жители, — рассказал на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) глава района Юрий Кузнецов.

В народе сквер получил название «Часовня» — из-за маленькой башни с часами, которая возвышается посередине. Правда, время она уже не показывает: циферблат давно разбили, а стрелки пропали. Тем не менее, общественное пространство до сих пор остается одним из главных мест для прогулок и встреч.

Сквер на улице Южноуральской построили около 15 лет назад. Изначально там стояло с десяток различных деревянных фигур, вручную сделанных из дерева. Все они являлись персонажами из сказок. Там также стояла громадная песочница, крышу которой поддерживали по периметру четыре деревянных зайца.

Однако со временем большую часть фигур украли либо разрушили, а стены «часовни» разрисовали различными надписями. В сквере периодически ломают скамейки с урнами, но за ними следят и вовремя ремонтируют.

За прошлый год в Тракторозаводском районе активно благоустраивали общественные пространства возле школ. Благоустройство должно нести воспитательную функцию, отмечает Юрий Кузнецов.

— Флагманский проект — Парк дружбы, очень интересный современный. Жители им активно пользуются, учащиеся 84 школы проводят там уроки физкультуры. Еще один — сквер по улице Бажова, возле 120 лицея. Мы рассчитывали, чтобы дети, придя 1 сентября на линейку, увидели сквер. Там могут гулять жители, бабушки подождать детей после уроков. Также благоустроили сквер в Чурилово возле 116 школы, — подвел итоги Юрий Кузнецов.

Летом журналист «Комсомолки» вместе с депутатами и главой города Натальей Котовой проинспектировали новые общественные пространства.

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