На закрытой вечеринке в челябинском кинотеатре покажут новый блокбастер «Аватар-2»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В челябинском кинотеатре «Знамя» в пятницу, 13 января, состоится закрытая вечеринка, где покажут новый голливудский блокбастер «Аватар: путь воды». Как сообщает ИА «Уральский меридиан», организаторы специально арендовали весь зал для этого события.

На вечеринку приглашают местных блогеров, музыкантов, художников и кинодеятелей. Они смогут в неформальной обстановке завести новые знакомства и связи, а также пообщаться и повеселиться.

Вечеринка стартует в 19:00 в фойе челябинского кинотеатра «Знамя». Билеты на встречу продаются через одно из челябинских агентств. Цена составит 1500 рублей.

Ранее в Челябинске открылся кинотеатр «Победа». До этого момента заведение не работало восемь лет. Новые владельцы решили не только показывать фильмы, но и проводить мастер-классы, обсуждения и другие культурные мероприятия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.