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НовостиОбщество12 января 2023 17:25

На закрытой вечеринке в челябинском кинотеатре покажут новый блокбастер «Аватар-2»

Рассказываем, кто сможет попасть на просмотр
Ян Стоев
Ян Стоев

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В челябинском кинотеатре «Знамя» в пятницу, 13 января, состоится закрытая вечеринка, где покажут новый голливудский блокбастер «Аватар: путь воды». Как сообщает ИА «Уральский меридиан», организаторы специально арендовали весь зал для этого события.

На вечеринку приглашают местных блогеров, музыкантов, художников и кинодеятелей. Они смогут в неформальной обстановке завести новые знакомства и связи, а также пообщаться и повеселиться.

Вечеринка стартует в 19:00 в фойе челябинского кинотеатра «Знамя». Билеты на встречу продаются через одно из челябинских агентств. Цена составит 1500 рублей.

Ранее в Челябинске открылся кинотеатр «Победа». До этого момента заведение не работало восемь лет. Новые владельцы решили не только показывать фильмы, но и проводить мастер-классы, обсуждения и другие культурные мероприятия.

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