«Мы ждем»: что еще привезет в Челябинск кремлевский музей после выставки Фаберже

Музей скоро начнет готовиться к новой выставке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После закрытия экспозиции «Карл Фаберже», Музеи Московского Кремля привезет на Южный Урал новую выставку. Уже известно, что она будет посвящена православию. 19 января будет встреча министра культуры Алексея Бетехтина в Кремле с директором Музеев Еленой Гагариной.

— Предметы мы видели на картиночках. Некоторые из них мы видели на постоянной экспозиции в Кремле. Богато украшенные иконы, предметы культа и самые различные предметы начиная с XV века, которые изготовлены для храмов. Мы ждем, — рассказал руководитель государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский.

Выставка состоится в рамках национального проекта «Культура». Она станет уже шестым проектом, организованным по договору между правительством Челябинской области и Музеями Московского Кремля.

Сейчас к закрытию готовят выставку «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX-XXI веков». За три месяца ее посетили 29 тыс. человек.

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