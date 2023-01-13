Приезжали даже Москвичи: выставка «Карл Фаберже» в Челябинске побила рекорд посещаемости

В музей привезли 400 ювелирных изделий. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Челябинске завершается выставка Кремлевского музея «Карл Фаберже и русские ювелиры». Сотрудники смело называют ее самым посещаемым выставочным проектом.

За три месяца легендарными ювелирными изделиями полюбовались 29 тыс. человек. В первые дни выставки в гардеробе мест не хватало. Люди, чтобы прийти, ждали, пока место в гардеробе освободится.

— Было проведено 530 экскурсий, были единичные посещения. Последние дни чувствовался особый наплыв. Рады, что выставка удалась, она уникальная, — прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Посмотреть выставку приезжали даже москвичи, потому что она сформирована из фондов Кремлевского музея.

Напомним, Челябинск стал первым среди российских регионов, жители которого увидели украшения монарших домов и аристократии России и Европы. «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX−XXI веков» – это первая полномасштабная выставка драгоценностей из собрания Музеев Московского Кремля.

Анонсировала выставку Елена Гагарина. Для этого дочь космонавта и директор музея «Московский Кремль» Елена Гагарина приезжала на Южный Урал прошлым летом.

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