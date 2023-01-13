В рельсовом автобусе «Челябинск-Екатеринбург» увеличат количество вагонов

Вместо привычного «Орлана» поедет поезд «соседней» модели РА-2 Фото: Эдуард ФАДЮШИН

В рельсовом автобусе Челябинск-Екатеринбург решили увеличить количество вагонов с двух до трех.

Как пояснили в «Свердловской пригородной компании», это сделали из-за того, что маршрут пользуется популярностью у пассажиров.

С тремя вагонами поезд пока отправляют не на постоянной основе, а только 13, 14 и 15 января. Впервые трехвагонный рельсовый автобус №7126\7124 выйдет из Екатеринбурга в 18:00 13 января.

А 15 января состав №7123\7125 впервые отправят с тремя вагонами из Челябинска в 6:39.

Ранее рейсы между Челябинском и Екатеринбургом выполнял дизельный поезд РА-3 «Орлан». Но в рейсы с увеличенным количеством вагонов отправят не его, а поезд модели РА-2, тоже работающий на дизеле.

Напомним, рельсовый автобус впервые поехал из Челябинска в Екатеринбург 11 ноября. Состав курсирует ежедневно и в пути проводит по 4 часа.

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