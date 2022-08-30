В пути — около четырех часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поезд «Орлан» Челябинск — Екатеринбург будет ходить два раза в день. Об этом сообщили КП-Челябинск в Министерстве транспорта региона.

Из Челябинска он будет отправляться в 6:50, прибытие в Екатеринбург — в 10:46.

Из Екатеринбурга — в 18:07, прибытие в Челябинск — 22:08.

При необходимости в дальнейшем расписание будет скорректировано, уточнили транспортники.

— Маршрут будет следовать через остановочные пункты ст. Челябинск-главный, о.п. 236 км (ТРК «Фиеста» в г. Челябинске), ст. Аргаяш, ст. Кыштым, ст. Верхний Уфалей, на территории Свердловской области: ст. Полевской, ст. Первомайская, ст. Екатеринбург-пассажирский, — сообщили КП-Челябинск в Миндортрансе.

В дизель-поезде три вагона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Билет на «Орлан» будет ориентировочно стоить 614 рублей.

Для сравнения: проезд от Синегорья до Северного автовокзала в Екатеринбурге (который расположен рядом с ж/д вокзалом) обойдется от 650 рублей. До Южного автовокзала можно доехать за 600 рублей.

«Орлан» запустят в середине ноября, а не в октябре как сообщалось ранее. Об этом заявил министр транспорта региона Алексей Нечаев в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).

Орлан будет ходить два раза в день Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ТАКОЕ «ОРЛАН»?

«Орлан» — дизель-поезд, его также называют рельсовый автобус. Иными словами, ему не нужно электричество. Состоит из трех вагонов с климат-контролем и системой обеззараживания воздуха. А первый вагон будет адаптирован для маломобильных пассажиров. Максимальная скорость — 120 км/час.

Напомним, соглашение о его запуске подписали губернаторы двух регионов — Алексей Текслер и Евгений Куйвашев — на выставке «Иннопром».

Напомним о запуске скоростного железнодорожного сообщения между Челябинском и Екатеринбургом говорят уже много лет. Проект создания особой высокоскоростной магистрали обсуждали в 2016 году, тогда предполагали построить новую железнодорожную ветку — часть будущего маршрута «Москва-Пекин». Магистраль должна была заработать в 2021 году. Но проекту не суждено было сбыться. В 2020 году его заморозил из-за кризиса и пандемии коронавируса, а в 2021 году закрылось хозпартнерство, которое собиралось строить железную дорогу. Причиной тогда назвали нехватку финансирования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru