В пути — около четырех часов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Поезд «Орлан» Челябинск — Екатеринбург будет ходить два раза в день. Об этом сообщили КП-Челябинск в Министерстве транспорта региона.
Из Челябинска он будет отправляться в 6:50, прибытие в Екатеринбург — в 10:46.
Из Екатеринбурга — в 18:07, прибытие в Челябинск — 22:08.
При необходимости в дальнейшем расписание будет скорректировано, уточнили транспортники.
— Маршрут будет следовать через остановочные пункты ст. Челябинск-главный, о.п. 236 км (ТРК «Фиеста» в г. Челябинске), ст. Аргаяш, ст. Кыштым, ст. Верхний Уфалей, на территории Свердловской области: ст. Полевской, ст. Первомайская, ст. Екатеринбург-пассажирский, — сообщили КП-Челябинск в Миндортрансе.
В дизель-поезде три вагона
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Билет на «Орлан» будет ориентировочно стоить 614 рублей.
Для сравнения: проезд от Синегорья до Северного автовокзала в Екатеринбурге (который расположен рядом с ж/д вокзалом) обойдется от 650 рублей. До Южного автовокзала можно доехать за 600 рублей.
«Орлан» запустят в середине ноября, а не в октябре как сообщалось ранее. Об этом заявил министр транспорта региона Алексей Нечаев в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).
Орлан будет ходить два раза в день
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ЧТО ТАКОЕ «ОРЛАН»?
«Орлан» — дизель-поезд, его также называют рельсовый автобус. Иными словами, ему не нужно электричество. Состоит из трех вагонов с климат-контролем и системой обеззараживания воздуха. А первый вагон будет адаптирован для маломобильных пассажиров. Максимальная скорость — 120 км/час.
Напомним, соглашение о его запуске подписали губернаторы двух регионов — Алексей Текслер и Евгений Куйвашев — на выставке «Иннопром».
Напомним о запуске скоростного железнодорожного сообщения между Челябинском и Екатеринбургом говорят уже много лет. Проект создания особой высокоскоростной магистрали обсуждали в 2016 году, тогда предполагали построить новую железнодорожную ветку — часть будущего маршрута «Москва-Пекин». Магистраль должна была заработать в 2021 году. Но проекту не суждено было сбыться. В 2020 году его заморозил из-за кризиса и пандемии коронавируса, а в 2021 году закрылось хозпартнерство, которое собиралось строить железную дорогу. Причиной тогда назвали нехватку финансирования.
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