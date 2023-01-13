Осужденный за взятки экс-замглавы Чебаркуля попытался снять арест с имущества

Экс-чиновника приговорили к 9 годам колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший вице-мэр Чебаркуля Алексей Сафонов, который сейчас отбывает наказание за взятки в колонии строгого режима, попросил снять арест со своего земельного участка и нежилого здания. Однако Челябинский областной суд принял решение отказать в просьбе экс-чиновнику.

— Обжалуя постановление городского суда, законный представитель осужденного просил его отменить, ходатайство – удовлетворить, — рассказали в пресс-службе облсуда.

Алексея Сафонова в 2017 году приговорили к выплате штрафа и 9 годам лишения свободы за взятку в особо крупном размере. Бывший вице-мэр незаконно получил 3 млн рублей за покровительство при заключении муниципальных контрактов в сфере ЖКХ.

В ноябре прошлого года Сафонов обратился в суд с просьбой погасить крупный штраф принудительными работами. Оказалось, что из суммы в размере 11,1 млн рублей в тот момент он выплатил только 196 тыс. рублей. Суд, выслушав доводы адвоката, отказался выпускать осужденного из колонии.

Напомним, виновным во взяточничестве также признали бывшего мэра Чебаркуля Сергея Ковригина. Его отправили в заключение на 6 лет и оштрафовали на 1,44 млн рублей.

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