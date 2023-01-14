Школьник из Магнитогорска прошел слепые прослушивания на шоу «Голос. Дети»

Кадры из шоу: "Первый канал"

Шандор Силантьев из Магнитогорска прошел слепые прослушивания на телешоу «Голос. Дети». Выпуск программы с участием 11-летнего школьника вышел в эфир «Первого канала» 13 января.

Шандор исполнял песню Бруно Марса Uptown Funk. Еще в начале выступления к мальчику повернулся первый из судей — музыкант Баста. В последнюю секунду выступления к Басте присоединился певец Егор Крид. Певица Максим, реагировавшая на музыкальный номер магнитогорца сдержаннее всех, тоже протянула руку к заветной кнопке, но так ее и не нажала.

— Что там в Магнитке, что происходит? — поинтересовался Баста, когда юный певец представился и рассказал, откуда приехал.

— Все хорошо, немножечеко все продвигается, — слегка смутился Шандор.

Школьник долго колебался, кого из наставников выбрать. Даже заставил зрителей в зале голосовать за конкурентов криком. Более громкими оказались сторонники Егора Крида. В его команду в результате и отправился юный артист.

— Я в самой лучшей команде Егора Крида, — написал 11-летний артист на своей странице в соцсети.

Шандор Силантьев и Егор Крид. Фото: Shandor/vk.com

Напомним, Шандор Силантьева знаком многим жителям Магнитогорска. Летом мальчик выступал в городском парке. О том, что певец появится в детском «Голосе» стало известно в конце прошлого года.

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