В Магнитогорске за четыре дня случилось 13 ДТП с трамваями

Каждый день происходит минимум по три аварии с трамваями. Фото: МП «Маггортранс»

В Магнитогорске участились аварии с участием трамваев. Только за четыре дня случилось 13 ДТП. Об этом сообщили в мэрии города. Там уточнили, что автомобили либо сталкиваются между собой прямо на трамвайных путях, либо врезаются непосредственно в вагоны.

Например, 12 января на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Зеленый лог машина врезалась в трамвай. Помяты оказались как автомобиль, так и передняя часть вагона. Трамвай смог уехать с места аварии своим ходом, но задержка в движении общественного транспорта составила 25 минут.

—Трамвай – не автомобиль, он не сможет сменить направление движения для предотвращения ДТП, — пытаются объяснить водителям в магнитогорской администрации.

Напомним, 8 января трамвай в Магнитогорске смял Renault. Отделаться механическими повреждениями транспорта в тот раз не удалось: пострадала женщина, управлявшая иномаркой.

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