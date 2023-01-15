«Трактор» в Балашихе в серии буллитов уступил «Витязю»

«Трактор» в гостевом матче уступил подмосковному «Витязю» — 3:4. Фото ХК «Витязь»

В текущей выездной серии «Трактор» до сегодняшнего матча с подмосковным «Витязем» одержал две победы. Сегодня, 15 января, черно-белые завершали серию в Балашихе и по ходу матча находились в роли догоняющих. В первом и втором периодах на результативные броски хозяев голами ответили челябинцы Никита Сошников и Антон Бурдасов.

При счете 2:2 команды начали третий период. В середине этого отрезка матча «Витязь» забросил третью шайбу и вышел вперед. Но за 10 секунд до конца периода «Трактор» заменил вратаря на шестого полевого игрока и сумел сравнять счет, переведя игру в овертайм (гол — Алексей Бывальцев). В дополнительное время результат не изменился. В серии буллитов точнее оказались хозяева. Итог — 4:3 в пользу «Витязя».

19 января в Челябинске «Трактор» сыграет с казахстанским «Барысом», а 13-го — с казанским «Ак Барсом».

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