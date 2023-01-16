Оба светофора отключат на загруженных дорогах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 16 января, в Челябинске на время отключат два светофора. Как рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе города, регулировщики отключат в разное время.

— Будет отключен светофорный объект на пересечении проспекта Победы и Молдавской, а также на пересечении Троицкого тракта и центра Челябинск Грузовой, — уточнили в ЕДДС.

Так, светофор на Троицком тракте будет не работать пять часов — с 10 до 15. Регулировщик на пересечении проспекта Победы и Молдавской отключат уже в 15 часов, а включат по окончании работ.

Водителей просят учитывать отключения светофоров. Вероятность ДТП в подобных случаях возрастает. Так, в Магнитогорске участились аварии с участием трамваев. Только за четыре дня случилось 13 ДТП.

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