На Донбасс привезли робота-охранника, разработанного в Челябинской области

Фото: пресс-служба «Андроидная техника»

На Донбасс привезли разведовательно-ударную машину «Маркер», которую разработала магнитогорская компания «Андроидная техника». Ранее компания создала робота Федора, который летал на МКС.

— «Маркер» работает автономно, самостоятельно выполняя боевую задачу, обеспечивая целеуказание объектов врага на расстоянии не менее 15 км, а также отбирая по приоритетам вражеские цели, находящиеся в зоне поражения его собственными огневыми средствами, — пишет в своих соцсетях Дмитрий Рогозин, с которым работает компания.

Как добавил Рогозин, на Донбасс привезли сразу несколько подобных роботов. Кроме того, «Маркеры» уже проявили себя на космодроме «Восточный», где их ставили на охрану периметра.

Ранее копейский блогер Евгений Волосов разместил в соцсети фотографию танка Т-90М, который используется в спецоперации на Украине. Боевая машина поступила в распоряжение отряда, где проходит службу после мобилизации житель Челябинской области.

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