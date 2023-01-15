Блогер из Копейска Евгений Волосов показал новейший танк Т-90М в зоне спецоперации

Боевая машина поступила в распоряжение отряда. Фото: t.me/volos_e174
Копейский блогер Евгений Волосов разместил в соцсети фотографию танка Т-90М, который используется в спецоперации на Украине. Боевая машина поступила в распоряжение отряда, где проходит службу после мобилизации житель Челябинской области.
— Экипаж прям ждет не дождется, ну и где эти немецкие, американские любые танки! — пишет Евгений Волосов.
Новейший танк Т-90М задействован на херсонском направлении. Боевая машина сделана в Свердловской области на «Уралвагонзаводе» и уже прошла боевые испытания. Танк надежно защищает экипаж и не был поврежден даже после подрыва на противотанковой мине.
Также Евгений Волосов рассказал об использовании коптеров, написав что это серьезное оружие, которое используется в разведке.
Евгений Волосов был мобилизован в сентябре 2022 года. Фото: t.me/volos_e174
— Артиллерия и техника технично выжигает противника по координатам, — поделился впечатлениями копейский блогер.
Южноуралец был мобилизован в конце сентября 2022 года. Практически сразу он начал вести блог, где рассказывает о военных буднях. Из его хроники читатели узнали, как участники спецоперации создают себе праздничную атмосферу, отмечают Новый год.
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