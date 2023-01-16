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НовостиОбщество16 января 2023 5:42

В Челябинске прогнозируют дождь и плюсовую температуру воздуха в январе

Погода может добавить забот горожанам уже через несколько дней
Елена КОЛЧИНА
В Челябинске может пройти ледяной дождь

В Челябинске может пройти ледяной дождь

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске прогнозируют новое потепление. Температура воздуха может подняться выше 0 градусов. Дорожные службы готовятся к новым капризам погоды. Об этом на совещании в мэрии рассказал замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

— На конец недели у нас прогнозируются кардинальные изменения: осадки в виде дождя и мокрого снега, переход через ноль, снегопады, — сообщил вице-мэр. — Задача стоит: максимально привести улично-дорожную сеть в порядок.

Напомним, челябинским подрядчикам дали один день на уборку улиц от снега и наледи.

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