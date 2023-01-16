«Жители жалуются на пыль»: Бастрыкин организовал проверку на челябинском карьере, где прогремел мощный взрыв

В конце ноября 2022 года на карьере прогремел мощный взрыв. Фото: Алия Мужипова

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить работу Новосмолинского карьера в Челябинске. Жители, проживающие неподалеку от предприятия, пожаловались на пыль, которая оседает на насколько километров. Из-за этого страдают растения и люди с бронхиальной астмой.

По данным Следственного комитета, горожане неоднократно обращались в администрацию с жалобами, но никаких результатов это не принесло. Теперь на предприятии организуют проверку.

— Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства, — рассказали в пресс-службе СУ СКР.

Напомним, в конце прошлого года Новосмолинский карьер прославился благодаря мощному взрыву, который услышали жители всех районов Челябинска. Оказалось, что на предприятии заложили больше взрывчатки, чем обычно. После инцидента работу на карьере приостановили.

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