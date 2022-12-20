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Происшествия20 декабря 2022 6:48

Ростехнадзор находил нарушения на Новосмолинском карьере еще до мощного взрыва, перепугавшего весь Челябинск

Работу на карьере приостановили до тех пор, пока не исправятся все недочеты
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Черный дым после взрыва был виден со всех районов города. Фото: Алия Мужипова

Черный дым после взрыва был виден со всех районов города. Фото: Алия Мужипова

29 ноября в Челябинске случился мощный взрыв на Новосмолинском карьере, перепугавший жителей со всех районов города. Оказалось, что из-за подмерзшей почвы там заложили больше взрывчатки, чем обычно, вот только заранее никого не оповестили.

Как стало известно КП-Челябинск, после случившегося Ростехнадзор решил приостановить работу карьера.

— С 30 ноября на Новосмолинском карьере приостановлено действие разрешения на ведение работ с взрывчатыми материалами промышленного назначения, до принятия мер по обеспечению безопасности взрывных работ, — рассказал КП-Челябинск руководитель Уральского управления Ростехнадзора Андрей Таранов.

Выяснилось, что на этом карьере нарушения находились еще в прошлом году. Во время очередной проверки 27 сентября 2021 года там выявили ряд нарушений. За это компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей:

- применение завышенного удельного коэффициента заряда скважин;

- отклонение от проекта при формировании сетки для заряда скважин;

- отсутствие таблицы параметров скважинных зарядов;

- отступление от требований Правил при расчете скважинных зарядов.

Напомним, взрыв в районе челябинского поселка Новосинеглазово прогремел вечером 29 ноября. Горожане увидели огромный столб черного дыма и даже почувствовали дрожание стен, сидя в многоквартирных домах. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, которые и выяснили причину взрыва. Пострадавших не оказалось.

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