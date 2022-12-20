Ростехнадзор находил нарушения на Новосмолинском карьере еще до мощного взрыва, перепугавшего весь Челябинск

Черный дым после взрыва был виден со всех районов города. Фото: Алия Мужипова

29 ноября в Челябинске случился мощный взрыв на Новосмолинском карьере, перепугавший жителей со всех районов города. Оказалось, что из-за подмерзшей почвы там заложили больше взрывчатки, чем обычно, вот только заранее никого не оповестили.

Как стало известно КП-Челябинск, после случившегося Ростехнадзор решил приостановить работу карьера.

— С 30 ноября на Новосмолинском карьере приостановлено действие разрешения на ведение работ с взрывчатыми материалами промышленного назначения, до принятия мер по обеспечению безопасности взрывных работ, — рассказал КП-Челябинск руководитель Уральского управления Ростехнадзора Андрей Таранов.

Выяснилось, что на этом карьере нарушения находились еще в прошлом году. Во время очередной проверки 27 сентября 2021 года там выявили ряд нарушений. За это компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей:

- применение завышенного удельного коэффициента заряда скважин;

- отклонение от проекта при формировании сетки для заряда скважин;

- отсутствие таблицы параметров скважинных зарядов;

- отступление от требований Правил при расчете скважинных зарядов.

Напомним, взрыв в районе челябинского поселка Новосинеглазово прогремел вечером 29 ноября. Горожане увидели огромный столб черного дыма и даже почувствовали дрожание стен, сидя в многоквартирных домах. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, которые и выяснили причину взрыва. Пострадавших не оказалось.

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