В Металлургическом районе Челябинска снесут три дома, чтобы построить новые многоэтажки

Дома на Электростальской признали аварийными. Фото: google.ru/maps

В Металлургическом районе Челябинска выделили участок под реновацию. Проект комплексного развития территории реализуют на площадке между Шоссе Металлургов, улицами Минина, Пожарского и Электростальской. Распоряжение об этом издали в региональном министерстве строительства и инфраструктуры.

Замглавы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская сообщила, что сейчас в мэрии города готовятся устроить аукцион по поиску потенциального застройщика. Торги организуют до начала апреля.

— В рамках проекта предполагается расселить три аварийных дома по улице Электростальской площадью 1544 квадратных метра, — рассказала Надежда Рыльская.

Она уточнила, что площадь территории, которую отдают под реновацию, 0,7 гектара. На участке можно построить здания с 12 тыс. квадратных метров жилья.

Добавим, уже в январе в Челябинске устроят аукционы по комплексному развитию участка возле проспекта Ленина, а также территорию между улицами Тимирязева, Плеханова и Свободы.

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