В Челябинске пьяным и детям запретили выгуливать собак

Детям младше 14 можно гулять только с маленькими собачками Фото: Антон ФОКИН

В Челябинской области утвердили дополнительные требования к содержанию домашних животных. Приказ об этом выпустило региональное министерство сельского хозяйства. Изменений я коснутся хозяев, которые не только держат питомцев дома, но и ходят с ними на прогулку.

Выгуливать собак запретили тем, кто находится в состоянии опьянения. При этом неважно, перебрал человек с алкоголем или любым другим сильнодействующим веществом. С собакой в таком состоянии на улицу нельзя.

Детям младше 14 лет тоже запретили гулять с собаками. Но не со всеми, а только с крупными —выше 40 сантиметров в холке. Выводить на улицу мопса ребенку можно, а вот хаски — уже нельзя.

— Загрязнение территорий общего пользования продуктами жизнедеятельности домашних животных не допускается, — говорится в приказе минсельхоза.

Еще южноуральцам теперь нельзя отпускать собак или кошек погулять без присмотра. Вдобавок запрещено содержать животных на придомовых территориях многоквартирных домов, на лестничных площадках, чердаках или в подвалах.

Напомним, в Челябинске три года назад бойцовский пес во время прогулки напал на пьяного хозяина. А в прошлом году оказавшаяся на улице без хозяев домашняя собака напала на ребенка и искусала тому лицо.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru