В полиции рассказали, что будет с собакой, искусавшей лицо семилетнего мальчика в Челябинске

Фото: прокуратура Челябинской области

Сотрудники полиции нашли владелицу собаки породы хаски, которая напала на 7-летнего мальчика в поселке Федоровка. Это 23-летняя девушка.

— Собака находится с ней. Хозяйка планирует передать хаски в приют, так как жилищные условия и ряд личных причин не позволяют содержать собаку, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе городского УМВД.

По данным источников «Комсомолки», раньше собака жила в частном доме, а потом хозяева приехали в однокомнатную квартиру. В это же время у них родился ребенок.

— Девушка утверждает, что отдала собаку знакомым, но та сбежала, — уточнил наш собеседник.

Напомним, ЧП произошло в минувшие выходные. Мальчик гулял во дворе, собака набросилась на него и искусала лицо. Родители школьника сначала предполагали, что животное было бездомным, но оказалось, что у него есть хозяин. Известно также, что собака и раньше проявляла агрессию к прохожим. Владельцу животного делали замечания, но он на них никак не реагировал.

В СК региона возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч.1 ст.118 УК РФ). Кроме того, ситуация привлекла внимание главы СКР Александра Бастрыкина. Он поручил предоставить доклад о расследовании уголовного дела.

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков поставил на контроль выяснение всех обстоятельств случившегося.

Инфографика: Сергей Зверев

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