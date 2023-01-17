В Челябинской области досрочно расселят людей из аварийных домов

Всего новые квартиры получат 13 тысяч человек Фото: Евгения ГУСЕВА

Программа расселения аварийного жилого фонда в Челябинской области будет закончена досрочно. Как рассказали в правительстве региона, к концу 2023 года расселят все дома, которые были признаны ветхими до 2017 года.

— Областная адресная программы будет досрочно реализована: не в 2025-м, а уже в 2023 году. Всего будет расселено почти 200 тысяч квадратных метров, жилищные условия улучшат почти 13 тысяч человек, — объяснили в правительстве.

Также в правительстве добавили, что по итогам этой программы начнется расселение тех домов, которые были признаны аварийными до 2020 года.

Ранее стало известно, что в Металлургическом районе Челябинска выделили участок под реновацию. Проект комплексного развития территории реализуют на площадке между Шоссе Металлургов, улицами Минина, Пожарского и Электростальской.

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