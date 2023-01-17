Обвиняемого во взятке замглавы Магнитогорска отказались выпускать из СИЗО

Дмитрий Гаврилов. Фото: администрация Челябинска

Челябинский областной суд отказался выпускать из-под стражи заместителя главы Магнитогорска Дмитрия Гаврилова. Чиновника обвиняют в получении взятки. В СИЗО ему предстоит оставаться минимум до 13 февраля.

— Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — По результатам апелляционного рассмотрения мера пресечения оставлена без изменения.

По версии следствия, Дмитрий Гаврилов получил 1,5 млн рублей за помощь бизнесмену в заключении контрактов по уборке города с муниципальным предприятием. Директора муниципального предприятия также задержали сотрудники ФСБ.

До задержания Дмитрий Гаврилов успел проработать вице-мэром всего несколько месяцев. Ранее он руководил магнитогорским управлением по содержанию объектов внешнего благоустройства.

Напомним, бывшего вице-мэра Магнитогорска Валерия Измалкова несколько дней назад признали виновным в получении взяток на 2,4 млн рублей. За деньги он помогал предпринимателям получать права на земельные участки.

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