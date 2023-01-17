В пятницу 13-го в роддоме клиники ЮУГМУ случился бэби-бум

Малыши здоровы. Фото: пресс-служба ЮУГМУ.

В пятницу 13-е в роддоме Южно-Уральского государственного медуниверситета произошел настоящий бэби-бум. На свет появились 19 малышей, четверо из преждевременно.

− Каждый раз в преддверии пятницы 13-го живем в ожидании, что будет много родов. Мы даже в шутку пробовали выключать свет в нерабочих помещениях, чтобы меньше слеталось к нам народу. Но это не дало результата, − смеется заведующая отделением новорожденных клиники Елена Петрашева.

13 января этого года на свет в стенах этого роддома появились 10 девочек и девять мальчиков. Самая маленькая девочка весит всего 1,3 кг. А самая крупная – 3,66 кг. В этом году в роддоме университетской клиники родились 112 крох.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Челябинске женщина с раком шейки матки родила ребенка и борется с онкологией. Как живет весившая 480 грамм малышка

Челябинка сама вытащила ребенка во время «гламурных родов» (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.