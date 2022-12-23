В Челябинске женщина с раком шейки матки родила ребенка и победила онкологию. Как живет весившая 480 грамм малышка

Пока Алена видит дочь только на фотографиях. Фото: Дарья МАРКОВА

Алена и Кирилл Кулага очень хотели дочь. И вот радостная новость – Алена беременна. Родители потихоньку готовились к появлению малыша и уже обрадовали старшего сына. Но счастливые планы резко перечеркнуло кровотечение и страшный диагноз – рак шейки матки.

На шестом месяце начались кровотечения

Еву ждали долго, планировали беременность. На шестом месяце Алена почувствовала неладное – открылось кровотечение. Будущая мама отпросилась с работы и поехала в больницу. Это не выкидыш, с ребенком все хорошо, успокоили врачи. Алена вернулась домой, и все снова повторилось: потеря сознания и кровь.

− Анализы показали, что у меня онкология. Надо было жить с этим дальше и лечиться. Я не поняла, что это такое, раньше не сталкивалась с этим. У нас никто из родных не болел онкологией. Потом когда пообщалась с врачами и знакомыми, поняла, что это страшно. Очень страшно. Взяла себя в руки и лечусь, − рассказывает Алена.

Врачи собирали консилиум, пытались понять, как сохранить обе жизни. Выход был один – кесарево и потом лечение рака. Решение приняли за несколько часов, а через пять дней уже провели операцию.

Дина Погосова, Алена Кулага и Яков Гнатюк. Фото: Дарья МАРКОВА

− Сложность ситуации состояла в том, что у молодой женщины было непростое заболевание, связанное с онкологией и достаточно быстро прогрессирующее. Перед нами стояла двуединая задача сохранить жизнь и здоровье молодой мамы и дать шанс на жизнь ее малышу, − рассказывает заместитель главного врача областного перинатального центра по гинекологии и хирургии Алексей Фортыгин.

За 33 года работы в этой сфере это первый такой случай в практике Алексея Яковлевича. Коллеги, которые вместе с ним бились за жизнь мамы и ребенка, тоже с таким раньше не сталкивались.

Ева родилась совсем крохотной. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

После родов к онкологам

Рентгеноперационную превратили в гибридную. Анестезиологи и хирурги создали все условия, чтобы можно было помочь женщине родить и после тут же оперировать. С ребенком внутри этого делать было нельзя – малышка бы задохнулась и погибла.

Специалисты перинатального центра провели кесарево сечение прямо в челябинском центре онкологии и ядерной медицины. В спасении двух жизней были задействованы целых пять бригад хирургов и анестезиологов. Когда на свет появилась малышка, Алена была в сознании.

− Все врачи, которые были рядом, поддерживали. Их было много, и в каждом я видела позитив и настроение, − вспоминает Алена.

Ева сейчас находится дома вместе с папой и старшим братом. Фото: Дарья МАРКОВА

А после началось самое тяжелое – нужно было подготовить молодую мамочку к химиотерапии.

− Малоинвазимным доступом (через небольшие разрезы или проколы. – Прим. ред.) через пункцию бедренной артерии с помощью катетеров нашли источники кровотечения, питающие опухоль, увидели патологическую сеть и закупорили эти сосуды. Остановили кровотечение внутри опухоли, что обезопасило послеоперационный период, − рассказал специалист по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Яков Гнатюк.

Операцию провели за 40 минут. А потом Алена несколько дней провела в реанимации. А потом долгий период химиолучевой терапии. Сейчас анализы в порядке. Скоро она отправится домой к дочери, сыну и мужу.

Ева. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Малышка не могла сама дышать

Но помощь нужна была не только Алене. Малышка родилась с маленьким весом – всего 480 гр. Девочку сразу забрали в реанимацию – сама она дышать не могла. В перинатальном центре ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легкой и контролировали, чтобы это не повредило мозг.

Но рядом всегда была бабушка. Она проводила с малышкой много времени и научила ее пить из соски. Девочку назвали Евой. Такое имя, которое в переводе означает «жизнь», ей дала мама, когда лежала в реанимации.

Пока мама в больнице, Ева живет с папой и братом. Фото: Дарья МАРКОВА

− Сейчас Ева соответствует возрасту новорожденного. Она видит, хорошо слышит, папе активно улыбается. Предпосылок, что у ребенка будут осложнения, нет. Несмотря на то, что родилась с таким весом, она быстро вышла из этого состояния, быстро выписана. Уже месяц находится дома, − рассказала заведующая отделением новорожденных Челябинской областной детской клинической больницы Дина Погосова.

Алена показывает нам фотографии с долгожданной дочерью. За эти пару месяцев она стала похожа на обычного ребенка. Дома за ней ухаживают папа, бабушка и старший брат.

− Муж у меня морально очень сильный. Сам кормит, пеленает. На три ночи заводит будильник и кормит ее смесью.

И все это без декретного отпуска! Пока он работает, с малышкой сидят бабушки.

На память Алена подарили главврачу онкоцентра фото Евы. Его обещают разместить в музее. Фото: Дарья МАРКОВА

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