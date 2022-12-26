В администрации Челябинска назвали самый дорогой недострой, проданный с аукциона

Некоторые скелеты зданий стоят по 20 лет.

В 2022 году администрации Челябинска удалось продать 11 недостроев. Среди них скелет здания по Красной возле гостиницы «Малахит», наземная парковка в Металлургическом районе, замороженный гостинично-торговый комплекс на Васенко, который продали за 40 млн рублей. Однако самым дорогим объектом стал недострой на Братьев Кашириных, аукцион по которому завершился 20 декабря. Итоги подвела вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

— Аукцион можно назвать историческим, поскольку объект продавался с изначальной ценой 3 млн 915 тысяч рублей. В итоге цена продажи составила 60 мл 62 тысячи рублей, — рассказала Надежда Рыльская. — Таким образом, с начала года у нас реализовано 11 объектов незавершенного строительства, а всего с начала работы по выявлению таких объектов — 16 реализованы на торгах.

Недострои в Челябинске не всегда разбирают с первого раза. Так, завтра, 27 декабря, снова будет выставлена гостиница на Свердловском проспекте. Еще 4 объекта будут выставлены в январе 2023 года.

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