В праздничные дни объем вывезенных отходов превысил будничные показатели на треть

Фото: ЦКС

В новогодние праздники, в период 1 по 8 января, с территорий муниципальных образований, входящих в состав Челябинского кластера*, вывезено 11,1 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (далее ТКО). Это на 3 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период декабря 2022 года, когда с контейнерных площадок муниципалитетов было вывезено 8,1 тысяч тонн бытовых отходов.

Отметим, что в новогодние праздники все компании, задействованные в вывозе ТКО, работали в усиленном режиме. Чтобы не допустить переполнений на контейнерных площадках, привлекалась резервная техника. При необходимости с отдельных локаций увеличивалась кратность вывоза мусора.

Вместе с тем, в начале января на график вывоза ТКО оказывали влияние различные факторы. Обслуживание контейнерных площадок во многом определялось погодными условиями и качеством очистки дорог от снега.

В первую декаду января специалисты ЦКС приняли большое количество сигналов от компаний-перевозчиков. Они сообщали, что заснеженные площадки и заметенные проезды не позволяют опустошить контейнеры во многих муниципалитетах. В целом по всему Челябинскому кластеру (в его состав входит 14 городов и районов) региональным оператором зарегистрировано около двух тысяч случаев невозможности обслуживания контейнерных площадок из-за бездорожья.

В сельской местности работу мусоровозов в основном осложняли сугробы, неочищенные проезды, снежная колея от легкового транспорта. Проезд мусоровоза в таких условиях был просто невозможен, либо мог представлять опасность для других участников дорожного движения.

В городах препятствием для мусоровозов являлись снежные навалы возле контейнеров, которые образовывались после прохождения снегоуборочной техники. Также в праздничные дни не все управляющие компании оперативно реагировали на погодные условия. Неубранные сугробы мешали работе по вывозу отходов.

Сложностей добавляли припаркованные рядом с мусорными баками и в узких дворовых проездах автомобили. Оставленные возле контейнеров машины также блокировали доступ коммунальной техники к мусорным площадкам.

Отметим, что в Челябинске в праздники было выявлено 430 подобных случаев, в Еманжелинске – 35, в Троицке -18, в Копейске – 16. В целом, за период с 1 по 8 января было зафиксировано более 500 фактов блокирования легковым транспортом подъездных путей к контейнерам.

Ударные рабочие будни у рег. оператора и компаний-перевозчиков ТКО продолжаются. В настоящее время активно вывозятся новогодние деревья. Центр коммунального сервиса призывает южноуральцев не помещать отслуживший свой срок праздничный атрибут (елку) в контейнеры. Во-первых, это может стать причиной поломки спецтехники или контейнеров. Во-вторых, брошенные в бак хвойники «съедают» пространство для размещения в нем классических отходов – пакетов с мусором, что в конечном итоге приводит к скоплению отходов на контейнерной площадке.

Напомним, что отслуживший свой срок новогодний символ необходимо складировать либо на площадке для сбора крупногабаритных отходов, либо рядом с баками, не загромождая при этом подъездные пути к контейнерным площадкам. Деревья вывозятся отдельным транспортом.

*В состав Челябинского кластера входят следующие городские округа и муниципальные районы:

1.Еткульский муниципальный район

2.Еманжелинский муниципальный район

3.Коркинский муниципальный район

4.Красноармейский муниципальный район

5.Кунашакский муниципальный район

6.Октябрьский муниципальный район

7.Пластовский муниципальный район

8.Сосновский муниципальный район

9.Троицкий муниципальный район

10.Увельский муниципальный район

11.Копейский городской округ

12.Троицкий городской округ

13.Челябинский городской округ

14.Южноуральский городской округ