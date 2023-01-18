Суд оставил в СИЗО обвиняемого в миллионной взятке экс-замглавы челябинского Минстроя

Иван Белавкин. Фото: susu.ru

Челябинский областной суд оставил в СИЗО экс-замглавы министра строительства региона Ивана Белавкина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест либо запрет определенных действий, но апелляцию не поддержали. Теперь бывший чиновник останется под стражей до 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

Сотрудники ФСБ задержали Ивана Белавкина в июне 2021 года. По версии следствия, он получил взятку в размере 1,2 млн рублей от представителя коммерческой фирмы. В обмен на деньги Белавкин поспособствовал положительному решению вопроса о предоставлении субсидии из бюджета, часть которой была направлена на оплату муниципальных контрактов, заключенных с юридическим лицом.

Заместителю министра строительства 50 лет. В Минстрое он начал работать в 2004 году. В должностные обязанности Ивана Белавкина входило курировать сферу ЖКХ.

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