Южный Урал славится красивыми местами как в России, так и за рубежом

Челябинская область стала самой популярной по туризму на Урале. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан». Рейтинг составлял Центр информационных коммуникаций и журнал «Отдых в России».

По всей стране Челябинская область заняла 13 место — это на одну позицию выше, чем в прошлом году. А вот среди субъектов Уральского федерального округа нашем региону не было равных. Таких успехов Челябинская область достигла благодаря развитию туристической отрасли, повышению уровня сервиса и гостиниц, развитию санаториев и курортов. Интерес к региону становится все более популярным и за рубежом.

– Позитивный тренд отражает результаты выполнения задач, которые поддерживает правительство области, а также итоги работы бизнеса в отрасли и реализации общественных инициатив, – рассказал заместитель губернатора Челябинской области Александр Богашов.

В 2022 году в Челябинской области заметно развивалась туристическая индустрия. Например, разрабатываются программы на реке Ай и в Аркаиме. Кроме этого, регион получит финансирование от корпорации «Туризм.РФ».

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