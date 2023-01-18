Водитель легковушки отделался испугом после лобового столкновения с КАМАЗом на трассе М-5 в Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области

На трассе М-5 в Челябинской области в лобовую столкнулись автомобиль KIA Spectra и грузовик КАМАЗ. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, погибших и пострадавших нет.

ДТП произошло около пяти часов вечера на 1553 км трассы в Ашинском районе. По данным ГИБДД, 49-летний водитель легковушки выехал на встречку и столкнулся с грузовиком КАМАЗ, которым управлял 44-летний мужчина.

— В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения, — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области

После аварии КАМАЗ перегородил дорогу. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД восстановили движение. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Накануне под Челябинском в лобовую столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и ВАЗ «пятнадцатой» модели. В ДТП погибли два человека.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru