В Челябинске ужесточили приговор водителю, сбившему на остановке двух женщин и коляску с ребенком

Авария произошла на остановке «Поселок Бабушкина». Фото: читательница КП-Челябинск

Челябинский областной суд изменил приговор водителю Павлу Семенову, который в прошлом году устроил смертельное ДТП на остановке «Поселок Бабушкина». За гибель 52-летней женщины в аварии ранее его приговорили к условному сроку и запретили два года управлять транспортным средством. Теперь же наказание решили ужесточить.

— Рассматривая дело по апелляционной жалобе представителя потерпевшего, суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда о назначении Семенову условного наказания, исключив ссылку на применение ст. 73 УК РФ, направил Семёнова отбывать наказание в виде лишения свободы на срок 2 года в колонию-поселение, — рассказали в пресс-службе облсуда.

ДТП произошло в марте прошлого года. Согласно материалам уголовного дела, FAW X80 проехал на красный сигнал светофора и врезался в Audi Q3, которая поворачивала, чтобы съехать с дороги на парковку. FAW после удара выехал на тротуар, где сбил двух женщин и коляску с годовалым ребенком. Младенец и его 33-летняя мама травм в аварии не получили. 52-летняя женщина скончалась на месте аварии.

Во время следствия водитель FAW признал свою вину. Его уголовное дело рассматривал Калининский районный суд.

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