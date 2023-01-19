В челябинском нацпарке проведут учет животных

Работники пересчитают лисиц, волков и других зверей
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В челябинском национальном парке «Зигальга» пересчитают животных. Как рассказали в пресс-службе нацпарка, на пересчет всех зверей сотрудникам потребуется около двух месяцев.
— В течение двух месяцев научные сотрудники нацпарка и инспекторы отдела охраны обойдут территорию и соберут данные о встречающихся следах, — рассказала директор парка Эльвина Новоселова.
Как уточнили в парке, одна из основных целей — проверка численности животных и плотность населения. Пересчитают следы куниц, волков, лосей, кабанов, белок, косулей, лисиц, рысей, зайцев-беляков, енотовидных собак, горностаев, норок, рябчеков и глухарей.
Ранее стало известно, что сотрудники Роспотребнадзора проверили водоемы Челябинска, где оборудованы проруби для крещенских купаний. И результаты огорчают — санитарным нормативам не соответствует ни один из них.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru