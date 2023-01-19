В челябинском нацпарке проведут учет животных

Работники пересчитают лисиц, волков и других зверей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В челябинском национальном парке «Зигальга» пересчитают животных. Как рассказали в пресс-службе нацпарка, на пересчет всех зверей сотрудникам потребуется около двух месяцев.

— В течение двух месяцев научные сотрудники нацпарка и инспекторы отдела охраны обойдут территорию и соберут данные о встречающихся следах, — рассказала директор парка Эльвина Новоселова.

Как уточнили в парке, одна из основных целей — проверка численности животных и плотность населения. Пересчитают следы куниц, волков, лосей, кабанов, белок, косулей, лисиц, рысей, зайцев-беляков, енотовидных собак, горностаев, норок, рябчеков и глухарей.

Ранее стало известно, что сотрудники Роспотребнадзора проверили водоемы Челябинска, где оборудованы проруби для крещенских купаний. И результаты огорчают — санитарным нормативам не соответствует ни один из них.

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