В Челябинске вода в крещенских прорубях не соответствует санитарным нормам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Роспотребнадзора проверили водоемы Челябинска, где оборудованы проруби для крещенских купаний. И результаты огорчают – санитарным нормативам не соответствует ни один из них.

– Учитывая вышеизложенное, Управление Роспотребнадзора по Челябинской области рекомендует ограничить купание в купелях, оборудованных на озерах Смолино, Первое и Шершневском водохранилище, – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Но верующих не остановит ни крепкий уральский холод, ни предупреждения Роспотребнадзора. Как показывает опыт Магнитогорска, нырять люди будут даже если проход к иордани будет за деньги.

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