Не остановили 25-градусный мороз, ветер и платный вход: активней всего на Крещение купались магнитогорцы

Жители Челябинской области ночью приехали к купелям Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области спасатели подводят предварительные итоги крещенских купаний. Всю ночь они дежурили на водоемах, чтобы предотвратить неприятные происшествия.

— Наибольшее число участников Крещенских купаний было зафиксировано в городе Магнитогорске, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

В Магнитогорске ночью похолодало до -25 градусов, дул ветер. Вдобавок проход к единственной в городе купели был платным. Все это не удержало поклонников леденящей народной традиции: в холодную воду за ночь окунулись более 1,3 тыс. человек.

19 января купания продолжаются. По наблюдениям спасателей, желающие погрузиться в купели едут к водоемам с раннего утра. В Челябинске совершить экстремальное омовение можно будет до 15:00.

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