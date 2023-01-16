В Челябинске рядом с крещенскими купелями обещают поставить теплые раздевалки

В Челябинске готовятся к традиционным купаниям Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске рядом с крещенскими купелями поставят теплые раздевалки. Об этом на совещании в мэрии сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. По его словам, помимо палаток для переодевании рядом с прорубями установят временные фонари. На водоемах будут дежурить сотрудники экстренных служб.

— Купели можно будет посетить с 18:00 18 января до 15:00 19 января, — уточнил Александр Астахов.

— Обращение к жителям: каждому рассчитать свои силы и в соответствии со здоровьем принимать решение, — добавила мэр Наталья Котова.

Напомним, в этом году в Челябинске откроют шесть крещенских купелей (вот их точные адреса). Год назад теплые палатки решили поставить только на двух участках. Но желающих окунуться в ледяную воду это не остановило.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru