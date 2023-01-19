В Челябинской области повысили пособия на детей с редкими заболеваниями

Сумма выплат выросла с 1 января Фото: Даниил ОПАРИН

В Челябинской области проиндексировали региональные пособия для родителей, воспитывающих детей с редкими заболеваниями. Сумма ежемесячной выплаты с 1 января 2023 года составляет 5,3 тыс. рублей.

Как уточнили в региональном министерстве соцотношений, пособия сейчас получают 254 семьи. В 137 из них растут дети с целиакией, в 95 — с фенилкетонурией, в 19 – с ихтиозом, в трех — с буллезным эпидермолизом.

В прошлом году на выплату пособий из региональной казны потратили 12,6 млн рублей. В 2023 году запланировали перечислить семьям детей с редкими заболеваниями 21,7 млн рублей.

— Обращаться за получением выплаты необходимо в управления социальной защиты Челябинской области, — уточнили в минсоцооношений.

Напомним, все региональные пособия в Челябинской области с 2023 года повысили на 6%.

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