Взрыв случился в двухэтажном строящемся доме. Фото: телеканал «Восточный экспресс»

Появились фотографии со строящегося дома на улице Гвардейской в Миассе, где взорвался газ. Их опубликовали местного телеканала «Восточный экспресс» (ОТВ).

Фото: телеканал «Восточный экспресс»

Судя по кадрам, в доме было еще много работы. Кругом голые стены, полы и потолки. Напомним, что взрыв случился при использовании тепловой пушки. Возможно, ее использовали для строительных работ или просто для обогрева.

Фото: телеканал «Восточный экспресс»

ЧП случилось 19 января в 11:30. После взрыва троих пострадавших госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Сейчас решается вопрос о том, чтобы отправить их на вертолете в челябинский ожоговый центр.

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